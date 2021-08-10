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Криминална хроника Ямбол - 10.08.2021 г.

10 август 2021 14:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.08.2021 г.

 

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

 

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на четири сигнала за възникнали пожари. Горели са сухи треви и отпадъци без нанесени материални щети.

В предвид на настъпилото трайно затопляне и засушаване призоваваме за особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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