Криминална хроника Ямбол - 10.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 22

Информационен бюлетин 10.08.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на четири сигнала за възникнали пожари. Горели са сухи треви и отпадъци без нанесени материални щети.

В предвид на настъпилото трайно затопляне и засушаване призоваваме за особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност.