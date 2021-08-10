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Слави Трифонов: Изобщо няма да предложим кабинет и отиваме на нови избори

10 август 2021 14:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Слави Трифонов

Изобщо няма да предложим кабинет за гласуване и отиваме на нови избори. Това обяви лидера на ИТН Слави Трифонов.

"Ние като първа политическа сила в сегашния парламент няма да подкрепим нито партиите на статуквото, нито следващ кабинет нито на ДБ, нито на ИБГНИ", категоричен бе Трифонов.

Той обяви още, че на президентските избори "Има такъв народ" ще подкрепят Румен Радев за нов мандат.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: ФБ/ИТН

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