805 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 13 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

805 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 556 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 429 628, като активните са 12 030.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 12, Бургас – 88, Варна – 50, Велико Търново – 30, Видин – 3, Враца – 13, Габрово – 12, Добрич – 12, Кърджали – 6, Кюстендил – 9, Ловеч – 16, Монтана – 2, Пазарджик – 34, Перник – 11, Плевен – 18, Пловдив – 89, Разград – 11, Русе – 21, Силистра – 19, Сливен – 13, Смолян – 3, София – 28, София (град) – 200, Стара Загора – 39, Търговище – 12, Хасково – 28, Шумен – 17, Ямбол – 9.

През изминалото денонощие са били излекувани 200 души, а за целия период – 399 310.

В болница за лечение са настанени 1207 души, от които 101 са в интензивни отделения.

10 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 288.

Към момента общо 2 114 510 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 901.