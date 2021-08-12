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782 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 7 от тях в Сливенско
782 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 166 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 430 410, като активните са 12 577.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 28, Бургас – 78, Варна – 61, Велико Търново – 35, Видин – 3, Враца – 16, Габрово – 14, Добрич – 9, Кърджали – 6, Кюстендил – 12, Ловеч – 7, Монтана – 3, Пазарджик – 43, Перник – 13, Плевен – 20, Пловдив – 89, Разград – 7, Русе – 31, Силистра – 11, Сливен – 7, Смолян – 5, София – 25, София (град) – 161, Стара Загора – 36, Търговище – 13, Хасково – 21, Шумен – 18, Ямбол – 10.
През изминалото денонощие са били излекувани 217 души, а за целия период – 399 527.
В болница за лечение са настанени 1222 души, от които 108 са в интензивни отделения.
18 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 306.
Към момента общо 2 126 824 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 322.
Снимка: Станимир Петков