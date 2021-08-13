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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.08.2021

13 август 2021 08:56, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 39 минути, брой четения: 27

No. Дата Длъжност Образование

1053 25.6.2021 леяр основно

1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно

1146 8.7.2021 продавач консултант средно

1147 8.7.2021 водач мотокар средно

1178 13.7.2021 шофьор товарен автомобил средно

1187 14.7.2021 рецепционист средно

1188 15.7.2021 стругар средно

1189 15.7.2021 заварчик средно

1190 15.7.2021 шлосер средно

1202 19.7.2021 търговски представител средно

1203 19.7.2021 техник технолог на виното висше

1204 19.7.2021 склададжия средно

1205 19.7.2021 педагог висше

1208 20.7.2021 техник климатична техника средно

1209 20.7.2021 електрозаварчик средно

1210 20.7.2021 офис администратор средно/висше

1217 21.7.2021 монтажник, ел. машини средно

1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно

1228 22.7.2021 обслужващ работник предприятие средно

1231 23.7.2021 рецепционист, хотел средно

1232 23.7.2021 работник склад средно

1242 27.7.2021 продавач консултант средно

1251 28.7.2021 офис сътрудник средно

1252 28.7.2021 опаковач основно

1262 2.8.2021 зареждач материали основно

1263 2.8.2021 шофьор на линейка средно

1265 3.8.2021 учител по математика и ИТ висше

1266 3.8.2021 учител ЦДО висше

1271 3.8.2021 машинен оператор шиене средно

1272 3.8.2021 секционен майстор средно

1280 4.8.2021 общ работник основно

1281 4.8.2021 брокер недвижими имоти средно

1282 4.8.2021 електропещар средно

1283 4.8.2021 общ работник основно

1286 4.8.2021 учител БЕЛ висше

1292 5.8.2021 шлосер средно

1293 5.8.2021 ресторантски работник средно

1294 5.8.2021 машинен оператор шиене средно

1295 5.8.2021 водач мотокар средно

1296 5.8.2021 работник ръчно изшиване средно

1297 5.8.2021 ресторантски работник средно

1298 5.8.2021 оператор тъкачен стан средно

1299 5.8.2021 салонен управител средно

1300 5.8.2021 салонен управител средно

1301 5.8.2021 помощник на учителя средно

1302 5.8.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно

1305 6.8.2021 автомонтьор средно

1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно

1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно

1311 9.8.2021 общ работник основно

1313 9.8.2021 продавач консултант средно

1315 9.8.2021 оператор конвейер основно

1316 10.8.2021 гладач основно/средно

1317 11.8.2021 работник строителство основно/средно

1319 11.8.2021 заварчик основно/средно

1324 12.8.2021 стругар средно

1326 12.8.2021 учител детска градина висше

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