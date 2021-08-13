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882 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 13 от тях в Сливенско
882 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 733 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 431 292, като активните са 13 216.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 33, Бургас – 79, Варна – 47, Велико Търново – 41, Видин – 7, Враца – 11, Габрово – 8, Добрич – 18, Кърджали – 9, Кюстендил – 3, Ловеч – 12, Монтана – 8, Пазарджик – 37, Перник – 15, Плевен – 23, Пловдив – 66, Разград – 24, Русе – 30, Силистра – 17, Сливен – 13, Смолян – 8, София – 27, София (град) – 228, Стара Загора – 34, Търговище – 13, Хасково – 32, Шумен – 23, Ямбол – 16.
През изминалото денонощие са били излекувани 228 души, а за целия период – 399 755.
В болница за лечение са настанени 1264 души, от които 106 са в интензивни отделения.
15 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 321.
Към момента общо 2 138 659 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 841.
Снимка: Станимир Петков