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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Валентина Върбева е освободена от поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

13 август 2021 18:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 23
Министерски съвет

Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е освободена Валентина Върбева.

Снимка: Интернет

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