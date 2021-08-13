Валентина Върбева е освободена от поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 23

Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е освободена Валентина Върбева.