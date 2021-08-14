1047 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 16 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

1047 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 979 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 432 339, като активните са 14 088.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 32, Бургас – 101, Варна – 54, Велико Търново – 60, Видин – 9, Враца – 12, Габрово – 14, Добрич – 17, Кърджали – 17, Кюстендил – 11, Ловеч – 9, Монтана – 8, Пазарджик – 36, Перник – 18, Плевен – 27, Пловдив – 151, Разград – 12, Русе – 32, Силистра – 19, Сливен – 16, Смолян – 11, София – 17, София (град) – 211, Стара Загора – 59, Търговище – 17, Хасково – 33, Шумен – 27, Ямбол – 17.

През изминалото денонощие са били излекувани 164 души, а за целия период – 399 919.

В болница за лечение са настанени 1404 души, от които 124 са в интензивни отделения.

11 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 332.

Към момента общо 2 149 134 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 481.