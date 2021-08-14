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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 16.08-22.08.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 16 до 22 август 2021 г.?
Червени чушки – 8,99 лв. за една кофа, събира около 4 кг.
Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 5,79 лв. за кг.
Свинска флейка – 7,99 лв. за кг.
Охладена кайма „Народен“ – 1,45 лв. за 250 грама
Шуменско светло пиво – 0,77 лв. за кен
Сирене от овче мляко – 10,99 лв. за кг.
Кашкавал „Домлян“ от краве мляко – 8,99 лв. за 600 грама
Кашкавал „Наборъ“ – 9,99 лв. за кг.
Сладолед „Familia Grand“ различни видове – 2,99 лв. за кутия
Италианско маслиново олио „Filipo Berio“ – 10,99 лв. за 1 литър
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков