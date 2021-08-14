Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 16.08-22.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 44

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 16 до 22 август 2021 г.?

Червени чушки – 8,99 лв. за една кофа, събира около 4 кг.

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 5,79 лв. за кг.

Свинска флейка – 7,99 лв. за кг.

Охладена кайма „Народен“ – 1,45 лв. за 250 грама

Шуменско светло пиво – 0,77 лв. за кен

Сирене от овче мляко – 10,99 лв. за кг.

Кашкавал „Домлян“ от краве мляко – 8,99 лв. за 600 грама

Кашкавал „Наборъ“ – 9,99 лв. за кг.

Сладолед „Familia Grand“ различни видове – 2,99 лв. за кутия

Италианско маслиново олио „Filipo Berio“ – 10,99 лв. за 1 литър

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/