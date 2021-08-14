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Руски самолет Б-200, който гасеше пожари в Турция, се разби, никой на борда не е оцелял
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21
В Турция руски самолет Бе-200 падна по време на гасенето на горските пожари в провинция Мугла като никой от екипажа не оцеля, съобщават турски медии.
Причините за катастрофата не са известни.
Самолетът се е разбил при заход за кацане в района на град Адана.
Руското министерство на отбраната заяви, че на борда е имало петима руски военнослужещи и трима турски граждани.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/205433/Ruski-samolet-B-200-kojto-gaseshe-pojari-v-Turciya-se-razbi-nikoj-na-borda-ne-e-ocelyal