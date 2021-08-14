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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Руски самолет Б-200, който гасеше пожари в Турция, се разби, никой на борда не е оцелял

14 август 2021 18:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21
Снимка от мястото на инцидента

В Турция руски самолет Бе-200 падна по време на гасенето на горските пожари в провинция Мугла като никой от екипажа не оцеля, съобщават турски медии.

Причините за катастрофата не са известни.

Самолетът се е разбил при заход за кацане в района на град Адана.

Руското министерство на отбраната заяви, че на борда е имало петима руски военнослужещи и трима турски граждани.

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