Руски самолет Б-200, който гасеше пожари в Турция, се разби, никой на борда не е оцелял

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 21

В Турция руски самолет Бе-200 падна по време на гасенето на горските пожари в провинция Мугла като никой от екипажа не оцеля, съобщават турски медии.

Причините за катастрофата не са известни.

Самолетът се е разбил при заход за кацане в района на град Адана.

Руското министерство на отбраната заяви, че на борда е имало петима руски военнослужещи и трима турски граждани.