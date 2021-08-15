През последните 24 часа 13 жители на Сливенска област са диагностицирани с Covid-19, 623 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

623 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 761 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 432 962, като активните са 14 645.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 9, Бургас – 84, Варна – 53, Велико Търново – 15, Видин – 1, Враца – 10, Габрово – 5, Добрич – 10, Кърджали – 8, Кюстендил – 10, Ловеч – 11, Монтана – 3, Пазарджик – 45, Перник – 14, Плевен – 10, Пловдив – 63, Разград – 5, Русе – 24, Силистра – 2, Сливен – 13, Смолян – 2, София – 11, София (град) – 158, Стара Загора – 17, Търговище – 10, Хасково – 17, Шумен – 8, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 59 души, а за целия период – 399 978.

В болница за лечение са настанени 1490 души, от които 131 са в интензивни отделения.

7 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 339.

Към момента общо 2 152 638 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 504.