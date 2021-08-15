COVID-19 влезе в детски лагер в Приморско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Огнище на COVID-19 е било установено на детски лагер в Приморско, информира NOVA, като се позова на Министерството на здравеопазването.

Повечето от децата са без симптоми, а при други те са леки, потвърдиха от здравното министерство.

Предстои децата да бъдат изследвани.