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Сливен. Новини от източника. Последни новини

COVID-19 влезе в детски лагер в Приморско

15 август 2021 12:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Лагер - снимката е илюстративна

Огнище на COVID-19 е било установено на детски лагер в Приморско, информира NOVA, като се позова на Министерството на здравеопазването.

Повечето от децата са без симптоми, а при други те са леки, потвърдиха от здравното министерство.

Предстои децата да бъдат изследвани.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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