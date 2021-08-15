Двама пострадали след катастрофа с малък самолет край село Мирково

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 20

Двама души са пострадали, след като малък самолет е паднал близо до село Мирково, община Пирдоп.

Инцидентът е станал снощи, малко преди 20:00 часа.

Най-вероятната причина за инцидента е, че самолетът се е оплел в кабели на далекопровод.

Пожар обаче не е имало.

По случая е предприето разследване.