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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двама пострадали след катастрофа с малък самолет край село Мирково

15 август 2021 14:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 20
Снимката е илюстративна

Двама души са пострадали, след като малък самолет е паднал близо до село Мирково, община Пирдоп.

Инцидентът е станал снощи, малко преди 20:00 часа.

Най-вероятната причина за инцидента е, че самолетът се е оплел в кабели на далекопровод.

Пожар обаче не е имало.

По случая е предприето разследване.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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