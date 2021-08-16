272 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 3 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 47

272 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6358 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 433 234, като активните са 14 734.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 33, Варна – 29, Велико Търново – 3, Видин – 1, Враца – 4, Габрово – 7, Добрич – 3, Кюстендил – 2, Ловеч – 2, Монтана – 2, Пазарджик – 5, Перник – 8, Плевен – 1, Пловдив – 19, Разград – 4, Русе – 25, Силистра – 1, Сливен – 3, София – 9, София (град) – 83, Стара Загора – 3, Търговище – 7, Хасково – 6, Шумен – 4, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 178 души, а за целия период – 400 156.

В болница за лечение са настанени 1548 души, от които 141 са в интензивни отделения.

5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 344.

Към момента общо 2 154 824 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2186.