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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Емилия Тончева е освободена от длъжността заместник-министър на околната среда и водите

16 август 2021 18:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Министерски съвет

Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на околната среда и водите е освободена Емилия Тончева. Тончева е освободена от поста по нейно искане.

Снимка: Интернет

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