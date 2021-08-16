Емилия Тончева е освободена от длъжността заместник-министър на околната среда и водите

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на околната среда и водите е освободена Емилия Тончева. Тончева е освободена от поста по нейно искане.