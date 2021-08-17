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1301 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 12 от тях в Сливенско
1301 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 29 690 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 434 535, като активните са 15 757.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 35, Бургас – 55, Варна – 84, Велико Търново – 88, Видин – 10, Враца – 25, Габрово – 12, Добрич – 22, Кърджали – 26, Кюстендил – 21, Ловеч – 20, Монтана – 28, Пазарджик – 49, Перник – 6, Плевен – 24, Пловдив – 182, Разград – 4, Русе – 62, Силистра – 27, Сливен – 12, Смолян – 8, София – 21, София (град) – 270, Стара Загора – 60, Търговище – 49, Хасково – 40, Шумен – 48, Ямбол – 13.
През изминалото денонощие са били излекувани 246 души, а за целия период – 400 402.
В болница за лечение са настанени 1658 души, от които 145 са в интензивни отделения.
32 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 376.
Към момента общо 2 163 959 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 9143.
Снимка: Станимир Петков