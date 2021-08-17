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Почина основният заподозрян за убийството на Георги Марков
Почина основният заподозрян за убийството на Георги Марков, съобщи австрийската национална информационна агенция АПА.
Италианецът с датски паспорт Франческо Гулино е бил открит мъртъв в жилището си в австрийския град Велс от свой приятел. Лекар е потвърдил смъртта на 75-годишния бивш таен агент.
Полицията съобщи, че няма никакви улики за насилствена смърт.
Гулино, който от 2010 г. се занимавал с търговия с антики във Велс, винаги е твърдял, че няма нищо общо с убийството на българския писател дисидент в Лондон през 1978 г., отбелязва АПА.
Източник: БТА
Снимка: pixabay.com