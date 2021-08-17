Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Почина основният заподозрян за убийството на Георги Марков

17 август 2021 20:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Свещ

Почина основният заподозрян за убийството на Георги Марков, съобщи австрийската национална информационна агенция АПА.

Италианецът с датски паспорт Франческо Гулино е бил открит мъртъв в жилището си в австрийския град Велс от свой приятел. Лекар е потвърдил смъртта на 75-годишния бивш таен агент.

Полицията съобщи, че няма никакви улики за насилствена смърт.

Гулино, който от 2010 г. се занимавал с търговия с антики във Велс, винаги е твърдял, че няма нищо общо с убийството на българския писател дисидент в Лондон през 1978 г., отбелязва АПА.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

« предишна


 