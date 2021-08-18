Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.04.2021г.(сряда) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Черно море" и ул."Никифор Минков".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.