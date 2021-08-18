През последното денонощие 20 жители на Сливен и областта са диагностицирани с Covid-19, 1405 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 52 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 52

1405 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 906 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 435 940, като активните са 16 983.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 27, Бургас – 151, Варна – 97, Велико Търново – 70, Видин – 10, Враца – 17, Габрово – 18, Добрич – 31, Кърджали – 15, Кюстендил – 13, Ловеч – 17, Монтана – 15, Пазарджик – 42, Перник – 18, Плевен – 33, Пловдив – 125, Разград – 16, Русе – 52, Силистра – 25, Сливен – 20, Смолян – 19, София – 29, София (град) – 315, Стара Загора – 71, Търговище – 34, Хасково – 70, Шумен – 27, Ямбол – 28.

През изминалото денонощие са били излекувани 160 души, а за целия период – 400 562.

В болница за лечение са настанени 1832 души, от които 160 са в интензивни отделения.

19 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 395.

Към момента общо 2 176 168 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 219.