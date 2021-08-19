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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.08.2021
No. Дата Длъжност Образование
1137 7.7.2021 манупулант промишлеността средно
1146 8.7.2021 продавач консултант средно
1147 8.7.2021 водач мотокар средно
1203 19.7.2021 техник технолог на виното висше
1204 19.7.2021 склададжия средно
1205 19.7.2021 педагог висше
1208 20.7.2021 техник климатична техника средно
1209 20.7.2021 електрозаварчик средно
1210 20.7.2021 офис администратор средно
1217 21.7.2021 монтажник ел.машини средно
1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно
1228 22.7.2021 обслужващ работник предприятие средно
1231 23.7.2021 рецепционист хотел средно
1232 23.7.2021 работник склад средно
1262 2.8.2021 зареждач материали основно
1263 2.8.2021 шофьор на линейка средно
1271 3.8.2021 машинен оператор шиене средно
1272 3.8.2021 секционен майстор средно
1281 4.8.2021 брокер недвижими имоти средно
1282 4.8.2021 електропещар средно
1286 4.8.2021 учител БЕЛ висше
1292 5.8.2021 шлосер средно
1293 5.8.2021 ресторантски работник средно
1294 5.8.2021 машинен оператор шиене средно
1295 5.8.2021 водач мотокар средно
1296 5.8.2021 работник ръчно изшиване средно
1297 5.8.2021 ресторантски работник средно
1298 5.8.2021 оператор тъкачен стан средно
1299 5.8.2021 салонен управител средно
1300 5.8.2021 салонен управител средно
1301 5.8.2021 помощник на учителя средно
1302 5.8.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно
1305 6.8.2021 автомонтьор средно
1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно
1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно
1311 9.8.2021 общ работник основно
1313 9.8.2021 продавач консултант средно
1315 9.8.2021 оператор конвейер основно
1316 10.8.2021 гладач основно
1317 11.8.2021 работник строителство основно
1319 11.8.2021 заварчик основно
1324 12.8.2021 стругар средно
1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше
1342 13.8.2021 учител по философия висше
1343 13.8.2021 учител по химия висше
1344 13.8.2021 учител по математика висше
1345 13.8.2021 учител професионална подготовка висше
1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно
1356 17.8.2021 учител ЦДО 5-7 клас висше
1357 17.8.2021 учител музика висше
1359 17.8.2021 учител начален етап с руски език висше
1360 17.8.2021 учител човек и природа висше
1361 17.8.2021 учител по математика висше
1362 17.8.2021 учител по руски език висше
1363 17.8.2021 хигиенист/чистач средно
1364 17.8.2021 работник поддръжка средно
1365 17.8.2021 учител химия/биология висше