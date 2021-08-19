Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През последното денонощие в Сливенско има 33 нови случая с коронавирус, 1387 за цялата страна
1387 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 072 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 437 327, като активните са 18 119.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 32, Бургас – 117, Варна – 110, Велико Търново – 72, Видин – 3, Враца – 16, Габрово – 13, Добрич – 13, Кърджали – 14, Кюстендил – 21, Ловеч – 19, Монтана – 19, Пазарджик – 76, Перник – 17, Плевен – 36, Пловдив – 165, Разград – 11, Русе – 43, Силистра – 24, Сливен – 33, Смолян – 14, София – 24, София (град) – 255, Стара Загора – 71, Търговище – 40, Хасково – 55, Шумен – 43, Ямбол – 31.
През изминалото денонощие са били излекувани 235 души, а за целия период – 400 797.
В болница за лечение са настанени 2001 души, от които 174 са в интензивни отделения.
16 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 411.
Към момента общо 2 188 957 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 807.
Снимка: Станимир Петков