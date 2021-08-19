През последното денонощие в Сливенско има 33 нови случая с коронавирус, 1387 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 20

1387 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 072 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 437 327, като активните са 18 119.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 32, Бургас – 117, Варна – 110, Велико Търново – 72, Видин – 3, Враца – 16, Габрово – 13, Добрич – 13, Кърджали – 14, Кюстендил – 21, Ловеч – 19, Монтана – 19, Пазарджик – 76, Перник – 17, Плевен – 36, Пловдив – 165, Разград – 11, Русе – 43, Силистра – 24, Сливен – 33, Смолян – 14, София – 24, София (град) – 255, Стара Загора – 71, Търговище – 40, Хасково – 55, Шумен – 43, Ямбол – 31.

През изминалото денонощие са били излекувани 235 души, а за целия период – 400 797.

В болница за лечение са настанени 2001 души, от които 174 са в интензивни отделения.

16 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 411.

Към момента общо 2 188 957 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 807.