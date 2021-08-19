Криминална хроника Ямбол - 19.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 19.08.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на 7 сигнала за произшествия. В шест от случаите са горели сухи треви и отпадъци – без загуби. Оказано е едно съдействие за отваряне на входна врата на частен дом.