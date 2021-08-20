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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.08.2021

20 август 2021 09:11, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 4 минути, брой четения: 3

No. Дата Длъжност средно

1137 7.7.2021 манупулант промишлеността средно

1146 8.7.2021 продавач консултант средно

1147 8.7.2021 водач мотокар средно

1203 19.7.2021 техник технолог на виното висше

1205 19.7.2021 педагог висше

1208 20.7.2021 техник климатична техника средно

1209 20.7.2021 електрозаварчик средно

1210 20.7.2021 офис администратор средно

1217 21.7.2021 монтажник ел.машини средно

1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно

1228 22.7.2021 обслужващ работник предприятие средно

1231 23.7.2021 рецепционист хотел средно

1232 23.7.2021 работник склад средно

1262 2.8.2021 зареждач материали основно

1263 2.8.2021 шофьор на линейка средно

1271 3.8.2021 машинен оператор шиене средно

1272 3.8.2021 секционен майстор средно

1281 4.8.2021 брокер недвижими имоти средно

1282 4.8.2021 електропещар средно

1286 4.8.2021 учител БЕЛ висше

1292 5.8.2021 шлосер средно

1293 5.8.2021 ресторантски работник средно

1294 5.8.2021 машинен оператор шиене средно

1295 5.8.2021 водач мотокар средно

1296 5.8.2021 работник ръчно изшиване средно

1297 5.8.2021 ресторантски работник средно

1298 5.8.2021 оператор тъкачен стан средно

1299 5.8.2021 салонен управител средно

1300 5.8.2021 салонен управител средно

1301 5.8.2021 помощник на учителя средно

1302 5.8.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно

1305 6.8.2021 автомонтьор средно

1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно

1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно

1311 9.8.2021 общ работник основно

1313 9.8.2021 продавач консултант средно

1315 9.8.2021 оператор конвейер основно

1316 10.8.2021 гладач основно

1317 11.8.2021 работник строителство основно

1319 11.8.2021 заварчик основно

1324 12.8.2021 стругар средно

1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше

1342 13.8.2021 учител по философия висше

1343 13.8.2021 учител по химия висше

1344 13.8.2021 учител по математика висше

1345 13.8.2021 учител професионална подготовка висше

1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно

1356 17.8.2021 учител ЦДО 5-7 клас висше

1357 17.8.2021 учител музика висше

1359 17.8.2021 учител начален етап с руски език висше

1360 17.8.2021 учител човек и природа висше

1361 17.8.2021 учител по математика висше

1362 17.8.2021 учител по руски език висше

1363 17.8.2021 хигиенист/чистач средно

1364 17.8.2021 работник поддръжка средно

1365 17.8.2021 учител химия/биология висше

1367 18.8.2021 образователен медиатор средно

1368 19.8.2021 учител спортна подготовка висше

1369 19.8.2021 учител БЕЛ висше

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