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1371 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско
1371 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 952 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 438 698, като активните са 19 214.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 35, Бургас – 122, Варна – 110, Велико Търново – 77, Видин – 9, Враца – 14, Габрово – 20, Добрич – 25, Кърджали – 33, Кюстендил – 11, Ловеч – 11, Монтана – 12, Пазарджик – 55, Перник – 27, Плевен – 23, Пловдив – 161, Разград – 11, Русе – 45, Силистра – 27, Сливен – 20, Смолян – 14, София – 33, София (град) – 273, Стара Загора – 73, Търговище – 22, Хасково – 45, Шумен – 40, Ямбол – 23.
През изминалото денонощие са били излекувани 249 души, а за целия период – 401 046.
В болница за лечение са настанени 2161 души, от които 194 са в интензивни отделения.
27 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 438.
Към момента общо 2 201 084 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 132.
Снимка: Станимир Петков