1368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

1368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 727 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 440 066, като активните са 20 151.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 49, Бургас – 125, Варна – 103, Велико Търново – 73, Видин – 10, Враца – 17, Габрово – 22, Добрич – 25, Кърджали – 12, Кюстендил – 10, Ловеч – 14, Монтана – 17, Пазарджик – 30, Перник – 16, Плевен – 41, Пловдив – 186, Разград – 13, Русе – 69, Силистра – 21, Сливен – 20, Смолян – 15, София – 34, София (град) – 271, Стара Загора – 48, Търговище – 28, Хасково – 32, Шумен – 31, Ямбол – 36.

През изминалото денонощие са били излекувани 410 души, а за целия период – 401 456.

В болница за лечение са настанени 2313 души, от които 193 са в интензивни отделения.

21 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 459.

Към момента общо 2 212 854 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 774.