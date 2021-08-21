Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско
1368 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 727 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 440 066, като активните са 20 151.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 49, Бургас – 125, Варна – 103, Велико Търново – 73, Видин – 10, Враца – 17, Габрово – 22, Добрич – 25, Кърджали – 12, Кюстендил – 10, Ловеч – 14, Монтана – 17, Пазарджик – 30, Перник – 16, Плевен – 41, Пловдив – 186, Разград – 13, Русе – 69, Силистра – 21, Сливен – 20, Смолян – 15, София – 34, София (град) – 271, Стара Загора – 48, Търговище – 28, Хасково – 32, Шумен – 31, Ямбол – 36.
През изминалото денонощие са били излекувани 410 души, а за целия период – 401 456.
В болница за лечение са настанени 2313 души, от които 193 са в интензивни отделения.
21 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 459.
Към момента общо 2 212 854 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 774.
Снимка: Станимир Петков