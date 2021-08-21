Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Евакуираха четирима българи от Афганистан с румънски самолет
Румънското министерство на външните работи съобщи, че военен самолет е евакуирал от летището в Кабул до Исламабад 14 румънски граждани и четирима българи, предадоха Асошиейтед прес и Аджерпрес. Те вече са в Букурещ.
В изявление късно снощи министерството уточни, че друг румънски гражданин, служител на ООН, не е успял да стигне до летището в Кабул от съображения за сигурност, и в момента се търсят други опции с партньорски страни за неговата евакуация.
Румънските власти посочиха, че евакуираните лица са били посрещнати от персонал на румънското посолство при пристигането си в Пакистан.
Това е третият евакуационен полет на румънските военновъздушни сили, които използват за целта самолет С-130 Херкулес.
Румънското външно министерство съобщи още, че е "потвърдило и е установило контакт" с известен брой афганистански граждани, които са сътрудничили на румънските военни по време на мисията им в Афганистан и които са изразили желание да бъдат евакуирани в Румъния.
Заради изключително сложната ситуация от гледна точка на сигурността около летището в Кабул, нито един от тези афганистанци не е успял да се добере до аерогарата. Министерството посочи, че продължава да търси опции за евакуацията им.
Източник: CROSS