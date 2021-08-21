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Евакуираха четирима българи от Афганистан с румънски самолет

21 август 2021 16:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Самолет

Румънското министерство на външните работи съобщи, че военен самолет е евакуирал от летището в Кабул до Исламабад 14 румънски граждани и четирима българи, предадоха Асошиейтед прес и Аджерпрес. Те вече са в Букурещ.

В изявление късно снощи министерството уточни, че друг румънски гражданин, служител на ООН, не е успял да стигне до летището в Кабул от съображения за сигурност, и в момента се търсят други опции с партньорски страни за неговата евакуация.

Румънските власти посочиха, че евакуираните лица са били посрещнати от персонал на румънското посолство при пристигането си в Пакистан.

Това е третият евакуационен полет на румънските военновъздушни сили, които използват за целта самолет С-130 Херкулес.

Румънското външно министерство съобщи още, че е "потвърдило и е установило контакт" с известен брой афганистански граждани, които са сътрудничили на румънските военни по време на мисията им в Афганистан и които са изразили желание да бъдат евакуирани в Румъния.

Заради изключително сложната ситуация от гледна точка на сигурността около летището в Кабул, нито един от тези афганистанци не е успял да се добере до аерогарата. Министерството посочи, че продължава да търси опции за евакуацията им.

Източник: CROSS

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