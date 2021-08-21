Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Президентът Румен Радев посети Нова Загора

21 август 2021 19:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Президентът Румен Радев в Нова Загора

Президентът Румен Радев посети Нова Загора в късния следобед днес, където пред Историческия музей го очакваха десетки граждани.

По време на визитата си той и придружаващият го министър на културата проф. Велислав Минеков разгледаха постоянната експозиция на историческия музей в града.

Президентът отказа категорично коментар по политически теми.

Източник: БНР

« предишна


 