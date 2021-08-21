Президентът Румен Радев посети Нова Загора

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Президентът Румен Радев посети Нова Загора в късния следобед днес, където пред Историческия музей го очакваха десетки граждани.

По време на визитата си той и придружаващият го министър на културата проф. Велислав Минеков разгледаха постоянната експозиция на историческия музей в града.

Президентът отказа категорично коментар по политически теми.