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През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 35 заразени с коронавирус, 845 за цялата страна

22 август 2021 11:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 34
Коронавирус

845 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 164 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 440 911, като активните са 20 848.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 38, Бургас – 128, Варна – 74, Велико Търново – 25, Видин – 4, Враца – 2, Габрово – 4, Добрич – 15, Кърджали – 13, Кюстендил – 8, Ловеч – 8, Монтана – 3, Пазарджик – 40, Перник – 11, Плевен – 14, Пловдив – 92, Разград – 14, Русе – 29, Сливен – 35, Смолян – 15, София – 20, София (град) – 160, Стара Загора – 31, Търговище – 15, Хасково – 20, Шумен – 8, Ямбол – 19.

През изминалото денонощие са били излекувани 140 души, а за целия период – 401 596.

В болница за лечение са настанени 2410 души, от които 197 са в интензивни отделения.

8 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 467.

Към момента общо 2 216 558 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3710.

Снимка: Станимир Петков

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