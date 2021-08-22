Слънчево и горещо в неделя с температури до 34 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд, главно над източните и планинските райони, ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, по билата до умерен вятър от север-североизток. Максимална температура на височина 1200 метра около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 26°-29°. Температурата на морската вода е 26°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб, до умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 17°, а максималната 31°.