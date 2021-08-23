384 нови случая на COVID-19 са били установени в България през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 33

384 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6 502 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 441 295, като активните са 21 178.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 30, Варна – 49, Велико Търново – 13, Видин – 1, Враца – 4, Габрово – 4, Добрич – 5, Кърджали – 1, Кюстендил – 1, Ловеч – 3, Монтана – 1, Пазарджик – 11, Перник – 20, Плевен – 12, Пловдив – 34, Разград – 5, Русе – 16, Силистра – 6, Сливен – 4, Смолян – 5, София област – 7, София (град) – 95, Стара Загора – 18, Търговище – 6, Хасково – 14, Шумен – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 46 души, а за целия период – 401 642.

В болница за лечение са настанени 2 452 души, от които 202 са в интензивни отделения.

8 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 475.

Към момента общо 2 218 947 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 390.