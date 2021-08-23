Прекъсване на водоподаването в гр.Кермен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.08.2021г.(понеделник) до 16.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Кермен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.