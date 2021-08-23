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Почина актрисата Виолета Бахчеванова

23 август 2021 18:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 24
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На 86 години очина актрисата Виолета Бахчеванова.

Бахчеванова е родена в София на 22 март 1935 г. Омъжена е за Васил Стойчев (също актьор).

Поклонението ще се проведе в Народния театър в четвъртък от 12:00 ч.

Източник: БНР
Снимка: Ани Петрова

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