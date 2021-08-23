Почина актрисата Виолета Бахчеванова

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 24

На 86 години очина актрисата Виолета Бахчеванова.

Бахчеванова е родена в София на 22 март 1935 г. Омъжена е за Васил Стойчев (също актьор).

Поклонението ще се проведе в Народния театър в четвъртък от 12:00 ч.