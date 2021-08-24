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Криминална хроника Ямбол - 24.08.2021 г.

24 август 2021 11:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 24
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.08.2021 г.

 

В РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство за извършено за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК. В ранния следобед на 23 август, в землището на село Иречеково е установено, че е проявена жестокост към гръбначно животно (куче), с настъпила смърт. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия. Разследването по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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