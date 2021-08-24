Криминална хроника Ямбол - 24.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 24.08.2021 г.

В РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство за извършено за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК. В ранния следобед на 23 август, в землището на село Иречеково е установено, че е проявена жестокост към гръбначно животно (куче), с настъпила смърт. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия. Разследването по случая продължава.