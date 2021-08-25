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През последното денонощие в Сливенско има 46 заразени с коронавирус, 1911 за цялата страна
1911 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 008 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 445 097, като активните са 23 814.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 74, Бургас – 228, Варна – 110, Велико Търново – 113, Видин – 26, Враца – 28, Габрово – 26, Добрич – 37, Кърджали – 18, Кюстендил – 20, Ловеч – 20, Монтана – 18, Пазарджик – 63, Перник – 36, Плевен – 45, Пловдив – 209, Разград – 16, Русе – 72, Силистра – 25, Сливен – 46, Смолян – 21, София – 48, София (град) – 293, Стара Загора – 79, Търговище – 72, Хасково – 100, Шумен – 35, Ямбол – 33.
През изминалото денонощие са били излекувани 450 души, а за целия период – 402 718.
В болница за лечение са настанени 2 873 души, от които 248 са в интензивни отделения.
33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 565.
Към момента общо 2 242 559 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 739.
Снимка: Станимир Петков