Прекъсване на водоподаването на с.Гергевец

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 25.08.2021г.(сряда) до отстраняването на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.