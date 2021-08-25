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Българската общност в Украйна отбелязва 200-годишнината на Болград

25 август 2021 11:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 12
Болград

Днес българският министър на външните работи Светлан Стоев е гост в българската общност в град Болград (Болград), област Одеса, където официално ще бъдат открити тържества по случай 200-годишнината на града.

Украйна е дом на най-голямата българска историческа общност в чужбина. Около 200 000 българи живеят в Украйна, според българското външно министерство. В Болград съществува български културен център, който работи от две десетилетия. Центърът разполага и с българска библиотека в него и подготвя кандидат-студенти за български университети.

Източник: БНР
Снимка: Министерство на външните работи

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