1601 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 26 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 56 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 56

1601 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 480 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 446 698, като активните са 24 793.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 65, Бургас – 150, Варна – 122, Велико Търново – 64, Видин – 8, Враца – 12, Габрово – 26, Добрич – 29, Кърджали – 25, Кюстендил – 25, Ловеч – 23, Монтана – 17, Пазарджик – 36, Перник – 22, Плевен – 33, Пловдив – 163, Разград – 16, Русе – 77, Силистра – 29, Сливен – 26, Смолян – 15, София – 38, София (град) – 296, Стара Загора – 71, Търговище – 76, Хасково – 58, Шумен – 40, Ямбол – 39.

През изминалото денонощие са били излекувани 574 души, а за целия период – 403 292.

В болница за лечение са настанени 2 985 души, от които 262 са в интензивни отделения.

48 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 613.

Към момента общо 2 256 350 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 800.