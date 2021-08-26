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Криминална хроника Ямбол - 26.08.2021 г.

26 август 2021 17:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 26.08.2021 г.

 

Криминалисти от ОДМВР-Ямбол задържаха 36-годишен мъж за притежание на наркотици. Вчера при проверка на адрес, ползван от младия мъж са намерени и иззети високорискови наркотични вещества (около 20 гр. метамфетамин, около 15 гр. марихуана, няколко пълни джъмпера) множество празни джъмпери и везна. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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