Криминална хроника Ямбол - 26.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Информационен бюлетин 26.08.2021 г.

Криминалисти от ОДМВР-Ямбол задържаха 36-годишен мъж за притежание на наркотици. Вчера при проверка на адрес, ползван от младия мъж са намерени и иззети високорискови наркотични вещества (около 20 гр. метамфетамин, около 15 гр. марихуана, няколко пълни джъмпера) множество празни джъмпери и везна. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.