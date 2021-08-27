Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През последното денонощие 47 жители на Сливен и областта са диагностицирани с Covid-19, 1733 за цялата страна

27 август 2021 08:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Данни за коронавирус

1733 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23 298 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 448 431, като активните са 26 007.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 83, Бургас – 186, Варна – 126, Велико Търново – 67, Видин – 15, Враца – 16, Габрово – 21, Добрич – 26, Кърджали – 21, Кюстендил – 7, Ловеч – 22, Монтана – 26, Пазарджик – 100, Перник – 24, Плевен – 41, Пловдив – 179, Разград – 19, Русе – 78, Силистра – 31, Сливен – 47, Смолян – 24, София – 34, София (град) – 218, Стара Загора – 114, Търговище – 48, Хасково – 76, Шумен – 45, Ямбол – 39.

През изминалото денонощие са били излекувани 485 души, а за целия период – 403 777.

В болница за лечение са настанени 3 163 души, от които 279 са в интензивни отделения.

34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 647.

Към момента общо 2 269 759 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 412.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 