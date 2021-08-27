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През последното денонощие 47 жители на Сливен и областта са диагностицирани с Covid-19, 1733 за цялата страна
1733 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23 298 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 448 431, като активните са 26 007.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 83, Бургас – 186, Варна – 126, Велико Търново – 67, Видин – 15, Враца – 16, Габрово – 21, Добрич – 26, Кърджали – 21, Кюстендил – 7, Ловеч – 22, Монтана – 26, Пазарджик – 100, Перник – 24, Плевен – 41, Пловдив – 179, Разград – 19, Русе – 78, Силистра – 31, Сливен – 47, Смолян – 24, София – 34, София (град) – 218, Стара Загора – 114, Търговище – 48, Хасково – 76, Шумен – 45, Ямбол – 39.
През изминалото денонощие са били излекувани 485 души, а за целия период – 403 777.
В болница за лечение са настанени 3 163 души, от които 279 са в интензивни отделения.
34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 647.
Към момента общо 2 269 759 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 412.
Снимка: Станимир Петков