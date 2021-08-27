Първи медал за България от Параолимпийските игри

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Ружди Ружди донесе първи медал за България от Параолимпийските игри в Токио, след като спечели сребро в тласкането на гюле на турнира по лека атлетика.

Ружди, олимпийски шампион от Рио 2016 в категория F55, постигна 12.23 метра в най-добрия си пети опит. Той постигна още 12.14, 12.19 метра и направи три фаула.

30-годишният Ружди е световен рекордьор, действащ световен и европейски шампион в дисциплината.

Шампион стана Уолъс Сантос от Франция, който спечели титлата с нов световен рекорд - 12.63 метра. Така той подобри предишното върхово постижение на Ружди от Лондон 2017 година с 16 сантиметра.

Бронзовото отличие взе Лех Столтман (Полша) с 12.15 метра.

Представителят на Руския параолимпийски комитет Сергей Сокулски остана четвърти, но постави нов световен рекорд в категория F54 - 12.06 метра.

В събота в Токио ще стартират други двама български лекоатлети - Християн Стоянов и Фатме Исмаил.

Настоящият световен първенец на 1500 метра в категория T46 Стоянов ще бяга от 4.28 часа българско време и ще се опита да подобри представянето си от Рио 2016, когато завърши седми в дисциплината.

24-годишната Исмаил пък ще дебютира на Параолимпиада на копие в категория F13 след 5:06 часа българско време.