Криминална хроника Ямбол - 27.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 19

Информационен бюлетин 27.08.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.