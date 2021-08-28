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1713 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 41 от тях в Сливенско
1713 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 28 360 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 450 144, като активните са 27 333.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 73, Бургас – 122, Варна – 124, Велико Търново – 72, Видин – 11, Враца – 26, Габрово – 31, Добрич – 26, Кърджали – 29, Кюстендил – 16, Ловеч – 30, Монтана – 34, Пазарджик – 79, Перник – 30, Плевен – 63, Пловдив – 195, Разград – 20, Русе – 69, Силистра – 22, Сливен – 41, Смолян – 32, София област – 53, София (град) – 243, Стара Загора – 80, Търговище – 54, Хасково – 67, Шумен – 27, Ямбол – 44.
През изминалото денонощие са били излекувани 344 души, а за целия период – 404 121.
В болница за лечение са настанени 3 255 души, от които 298 са в интензивни отделения.
43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 690.
Към момента общо 2 282 245 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 495.
Снимка: Станимир Петков