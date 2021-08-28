България с втори медал от Параолимпийските игри в Токио

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Християн Стоянов донесе втория медал за България от Параолимпийските игри в Токио. След като вчера Ружди Ружди спечели сребърен медал в тласкането на гюле в категория F55, тази нощ Стоянов също грабна среброто на 1500 м в клас Т46.

Световният шампион в тази дисциплина направи силно бягане, но малко не му достигна да завоюва златото. Той водеше почти през цялата последна обиколка, но във финалните метри силите му го напуснаха и той позволи на руснака Александър Яремчук да го изпревари и да спечели олимпийската титла с време 3:52.08 минути. Българинът завърши с време 3:52.63.

Бронзовият медал пък остана за представителя на Уганда Дейвид Емонг, който завърши с личен рекорд от 3:53.51 минути.

Все пак 23-годишният Стоянов подобри сериозно постижението си от Олимпийските игри в Рио 2016, когато остана на 7-ото място в тази дисциплина.