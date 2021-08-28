Продължава да расте броят на заразените с коронавирус в Ямболска област

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 31

Продължава да расте броят на заразените с коронавирус в Ямболска област. Заболеваемостта е над 290 диагностицирани на 100 000 души население.

Расте и броят на настанените в болница. За лечение са приети 51 пациенти, в реанимация са четирима.

Според областния управител Георги Чалъков, засега определеният брой Ковид легла в Многопрофилната болница "Св. Пантелеймон" е достатъчен.

В момента са разкрити 86 легла. В тъмночервената зона те трябва да бъдат увеличени на 125, но при голям брой пациенти липсата на медицински персонал ще бъде основният проблем, допълни областният управител.