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Продължава да расте броят на заразените с коронавирус в Ямболска област

28 август 2021 09:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 31
Ковид-отделение

Продължава да расте броят на заразените с коронавирус в Ямболска област. Заболеваемостта е над 290 диагностицирани на 100 000 души население.

Расте и броят на настанените в болница. За лечение са приети 51 пациенти, в реанимация са четирима.

Според областния управител Георги Чалъков, засега определеният брой Ковид легла в Многопрофилната болница "Св. Пантелеймон" е достатъчен.

В момента са разкрити 86 легла. В тъмночервената зона те трябва да бъдат увеличени на 125, но при голям брой пациенти липсата на медицински персонал ще бъде основният проблем, допълни областният управител.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС-архив

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