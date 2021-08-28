От ИБГНИ вече не виждат смисъл да се разговаря за съставяне на правителство

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 39

От коалицията "Изправи се БГ! Ние идваме!" вече не виждат смисъл да се разговаря за съставяне на правителство. Това заяви пред БНР депутатът Арман Бабикян по повод утрешната им среща с БСП, на чиято парламентарна група президентът Румен Радев връчи третия проучвателен мандат:

"Беше анонсирано, че този тур е свързан със следващ мандат, очевидно такъв няма да има. Така че можем да говорим само за дружески разговори някакви. Смятам, че е по-прагматично да обсъждаме някакви точки от актуализацията на бюджета, за да може поне да има смисъл тази среща".