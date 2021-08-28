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От ИБГНИ вече не виждат смисъл да се разговаря за съставяне на правителство
От коалицията "Изправи се БГ! Ние идваме!" вече не виждат смисъл да се разговаря за съставяне на правителство. Това заяви пред БНР депутатът Арман Бабикян по повод утрешната им среща с БСП, на чиято парламентарна група президентът Румен Радев връчи третия проучвателен мандат:
"Беше анонсирано, че този тур е свързан със следващ мандат, очевидно такъв няма да има. Така че можем да говорим само за дружески разговори някакви. Смятам, че е по-прагматично да обсъждаме някакви точки от актуализацията на бюджета, за да може поне да има смисъл тази среща".
Източник: БНР