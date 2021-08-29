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1004 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 29 от тях в Сливенско
1004 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 001 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 451 148, като активните са 28 245.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31, Бургас – 136, Варна – 131, Велико Търново – 45, Видин – 11, Враца – 12, Габрово – 11, Добрич – 11, Кърджали – 16, Кюстендил – 18, Ловеч – 8, Монтана – 5, Пазарджик – 24, Перник – 20, Плевен – 24, Пловдив – 92, Разград – 14, Русе – 32, Силистра – 10, Сливен – 29, Смолян – 18, София област – 17, София (град) – 186, Стара Загора – 17, Търговище – 20, Хасково – 27, Шумен – 14, Ямбол – 25.
През изминалото денонощие са били излекувани 77 души, а за целия период – 404 198.
В болница за лечение са настанени 3 369 души, от които 297 са в интензивни отделения.
15 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 705.
Към момента общо 2 286 175 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 934.
Снимка: Станимир Петков