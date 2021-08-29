Прекъсване на водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.08.2021г.(неделя) до 16.00 ч. . ще бъде прекъснато водоподаването на с. Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.