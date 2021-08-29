Православната църква отбелязва Секновение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 20

Църквата почита днес отсичането на главата на свети Йоан Кръстител, в който ден вярващите изпълняват строг пост.

В народните представи денят е известен като Секновение.

Хората вярват че от днес денят и нощта се пресичат, а водата в реки, езера и в морето става студена.