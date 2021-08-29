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Православната църква отбелязва Секновение

29 август 2021 10:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 20
Свети Йоан Кръстител

Църквата почита днес отсичането на главата на свети Йоан Кръстител, в който ден вярващите изпълняват строг пост.

В народните представи денят е известен като Секновение.

Хората вярват че от днес денят и нощта се пресичат, а водата в реки, езера и в морето става студена.

Източник: БНР

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