Жълт код за валежи и гръмотевични бури е обявен днес за девет област

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Жълт код за валежи и гръмотевични бури е обявен днес за девет области.

Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология важи за София, София-област, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

На места количеството валежи ще е значително, посочват от НИМХ.