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Жълт код за валежи и гръмотевични бури е обявен днес за девет област

29 август 2021 11:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Жълт код за опасно време

Жълт код за валежи и гръмотевични бури е обявен днес за девет области.

Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология важи за София, София-област, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

На места количеството валежи ще е значително, посочват от НИМХ.

Снимка: НИМХ

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