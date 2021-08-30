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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.08.2021
No. Дата Длъжност средно
1146 8.7.2021 продавач консултант средно
1147 8.7.2021 водач мотокар средно
1217 21.7.2021 монтажник ел.машини средно
1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно
1231 23.7.2021 рецепционист хотел средно
1272 3.8.2021 секционен майстор средно
1281 4.8.2021 брокер недвижими имоти средно
1282 4.8.2021 електропещар средно
1286 4.8.2021 учител БЕЛ висше
1293 5.8.2021 ресторантски работник средно
1294 5.8.2021 машинен оператор шиене средно
1295 5.8.2021 водач мотокар средно
1296 5.8.2021 работник ръчно изшиване средно
1297 5.8.2021 ресторантски работник средно
1298 5.8.2021 оператор тъкачен стан средно
1299 5.8.2021 салонен управител средно
1300 5.8.2021 салонен управител средно
1301 5.8.2021 помощник на учителя средно
1305 6.8.2021 автомонтьор средно
1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно
1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно
1311 9.8.2021 общ работник основно
1315 9.8.2021 оператор конвейер основно
1317 11.8.2021 работник строителство основно
1319 11.8.2021 заварчик основно
1324 12.8.2021 стругар средно
1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше
1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно
1367 18.8.2021 образователен медиатор средно
1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно
1378 23.8.2021 педагог висше
1379 23.8.2021 образователен медиатор средно
1389 24.8.2021 шофьор автобус, кат. Д средно
1402 25.8.2021 учител ДГ висше
1405 25.8.2021 учител ДГ висше
1406 25.8.2021 образователен медиатор средно
1407 25.8.2021 психолог висше
1408 25.8.2021 помощник възпитател висше
1409 25.8.2021 логопед висше
1411 25.8.2021 учител ДГ висше
1414 25.8.2021 работник поддръжка, той и огняр средно
1415 25.8.2021 ресурсен учител висше
1419 26.8.2021 учител по физика висше
1420 26.8.2021 учител по екскурзоводно обслужване висше
1421 26.8.2021 учител по английски език висше
1422 26.8.2021 учител по испански език висше
1424 27.8.2021 заместник- директор учебна част висше
1425 27.8.2021 работник поддръжка средно
1426 27.8.2021 социален работник висше